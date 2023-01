Turvafirma Soome ostukeskuse surmajuhtumist: uurime, kas jõu kasutamine oli õigustatud

Ostukeskuse turvalisuse eest vastutava turvafirma Securitas tegevjuht Jarmo Mikkonen selgitas, et olukord sai alguse sellest, et turvatöötajad soovitasid naisel kaubanduskeskusest lahkuda, kuna ta käitus agressiivselt. Ta nentis, et naine ei olnud mõnest kauplusest varastanud, nagu meedia alguses kirjutas.