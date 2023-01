Pärnakas kritiseerib kiirabitöötaja suhtumist, ent haiglal on olukorrast teine versioon: kiirabi tegi enam, kui on nende kohustus

Facebooki grupis «Märgatud Pärnus» kritiseerib pärnakas kiirabi suhtumist, rääkides ööl vastu 9. jaanuari juhtunud intsidendist.

«Sõitsin mina oma neiuga täna südaööl koju, kui mu neiu märkas Teatri bussipeatuses meest magamas. Õues on –5 kraadi ja mehel oli lukk eest lahti. Olin juba üle silla, kuid südametunnistus ei lubanud meest pingile magama jätta ning helistasin häirekeskusele ning teatasin mehest. Pöörasin auto ringi ja sõitsin tagasi üle silla ning märkasin, et mees on nüüd püsti ja silmanähtavalt purjus, mees hakkas vehkima ja auto poole liikuma.»

Postituse teinud isik nentis, et ligi astuma ta ei kippunud. «Nii palju julgust mul ikka pole, et suure purjus mehega öösel jaurata. Teadsin, et kiirabi peaks kohe-kohe jõudma, ning tiirutasin seal piirkonnas, et teda ikka nähtaval hoida. Kiirabi jõudis, läksime siis kiirabile näitama, kus mees asub ja siis kuldsed sõnad: «Aga kui ta kõnnib, siis las ta olla.»»