MIS JUHTUS? ⟩ Fitnessisportlane Kaisa Kuusnõmm pakib abikaasaga Balil kohvrid kokku: alustame enda elus uut peatükki

2021. aasta augustis põrutas Kaisa Kuusnõmm kulturistist abikaasa Raigoga Taisse, et mesinädalaid pidada.

Mõned kuud hiljem teatas paar, et kolivad teadmata ajaks Balile. «See tunne, et kogu su elu mahub kohvrisse, on täpselt seal, kus sa tahad, et see on. Arutada abikaasaga banaanijärtsis, kas peaks järgmisena minema Vietnamisse või Kambodžasse või äkki Lõuna-Ameerikasse,» mõtiskles ta toona Instagramis.

«Ma pole veel välja leiutanud seda, mida ma elult tahan, aga tean kohe kindlasti terve nimekirja asju, mida ma ei taha,» täpsustas ta, lisades: «Täpselt see elu, mida mina Eestis enne siiatulekut elasin, on täpselt see, kuhu mina enam tagasi minna ei taha, sest elul on mulle midagi põnevamat varuks.»

Nüüd aga teatas Kaisa Instagrami vahendusel, et on abikaasaga otsustanud Austraaliasse kolida. «Otsustasime Raigoga, et alustame enda elus uut peatükki ja seda seekord Austraalias Perthis,» kirjutas ta. «Pole kunagi tahtnud Aussi minna, aga imelikul kombel tuleb seda märkidega kogu aeg.»

Naine tunnistab, et on saanud mitmeid kirju, kus küsitakse, mis juhtus. «Kõik, kes on arvanud, et meil läks midagi pekki siin Baili... Midagi ei juhtunud. Kõik on hästi, lihtsalt on aeg edasi liikuda ja maailma näha,» vastas ta.

Üle aasta aja Balil elanud Kaisa nentis, et eks igal riigil on omad miinused, nii ka Balil. «Siin on kõik imeline ja tore, aga väljas on 30 kraadi ja ma kõnnin lindil, sest siin pole varianti teha oma samme, siin ei ole kõnniteid,» rääkis ta parasjagu jõusaalis trenni tehes. Lisaks tõi ta esile piimatoodete puudumise. «Olles üles kasvanud Euroopas Eestis, ma nii räigelt igatsen normaalset liha, piimatooteid. Et lähed poodi ja on valikut.» Kaisa tõdes, et alati on variandid ja lahendused, ent ta on pidanud neid juba aasta aega leidma. «Ma tunnen, et see on nii ära ammendunud, ma ei taha enam leida variante.»

Kaisa märkis, et pole kunagi mõelnud Austraalias elamisele, ent just see on nende järgmine sihtkoht. «Hakkasime mõtlema, et Aussis on ilus ilm, aga Euroopa standardid... Miks mitte?»

Juba mõni tund hiljem teatas fitnessikaunitar Instagramis, et majutus ja lennupiletid 15. jaanuariks on olemas. «Meil on plaan, aga meil on null plaani,» naljatles ta.

Kaisa Abner ja Raigo Kuusnõmm abiellusid 2021. aasta 21. juulil. Muinasjutulised pulmad peeti Keila-Joa lossis.