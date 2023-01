SÜDAMLIK TEGU ⟩ Tallinna politseinik päästis õues külmetava koera: ta juba värises üle keha

«Lugu lõppes väga hästi, kutsa enda silmist on seda tänulikkust väga hästi näha,» räägib Anti. Viimastel päevadel on tervet Eestit kimbutanud krõbedad külmakraadid ning kui murelik kodanik jooksus oleva koera osas korrakaitsjate poole pöördus, ei jäänud nad ootama.

«Nägin eemalt, et tegu oli suuremat sorti koeraga, kes tõepoolest jookseb sihitult ringi. Arvestades asjaolu, et õues oli temperatuur koos tuulega ligikaudu -20 kraadi ja vaadates ekslevat koera, oli selge, et tegu pole pelgalt tavalise hulkuva koeraga. Välimuse järgi oli tegu toas elava noorema koeraga,» räägib Anti.

«Juba see tekitas, tunde, et siin on vaja kiirelt sekkuda. Kurb oleks tõdeda, kui selline noor ja ilus koer leiaks traagilise lõpu kuskilt auto varjust välja joostes.» Anti tõdeb, et seistes koeraga silmitsi, jäi tal üle ainult loota, et koer teda ei ründaks ning mõistaks, et mees soovib teda ainult aidata. Õnneks oli kuts sõbralik ja usaldav.

Politseinik ütleb, et ehkki ta oli valmis ka hammustusteks, oli koer õnneks sõbralik. Foto: Erakogu