VIDEO ⟩ Oh sa raks! Selline on vaatepilt, kui elektriliin kukub lumme

Päästeamet hoiatab siiski, et lähemalt taolist vaatemängu uudistama minna ei tohi. «Kui märkad maha langenud liini või liinidele kukkunud puud, hoia vähemalt 20 meetrit distantsi, sest juhtmed võivad olla pinge all ja eluohtlikud,» kirjutatakse postituses. Leiust tuleks anda teada Elektrilevi telefonil 1343. Kui on vahetu oht elule või keskkonnale, helista 112!