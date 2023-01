Andrei Zevakin ja Robin Valting alustasid uue ametiga: kutsuge meid enda sünnipäevadele!

Tõsieluseriaali «Villa» saatejuhid Andrei Zevakin ja Robin Valting on rahva ees esinemist nii väga nautima hakanud, et otsustasid kätt proovida uuel tööpostil. Noormehed annavad sotsiaalmeedias teada, et nüüdsest on kõigil võimalik neid enda eriüritustele õhtujuhtideks palgata!