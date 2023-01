AITA LEIDA SÜÜDLANE ⟩ Laupäeval murti sisse Tartus asuvasse kassitoidu poodi: praegu tundub, et varastati vaid sularaha

«Minu tänane hommik algas kõnega, et minu armsasse Nurreni Pessa on sisse murtud,» kirjutatakse poe Facebooki lehel. G4S turvateenuse andmetel toimus sissemurdmine Tartus kesklinna ja Karlova piiril asuvasse poodi kella poole kümne ajal hommikul.

Kassitoidu ja – tarvete poe perenaine kommenteeris Elu24-le, et politsei uurib asja. «Kahjuks pole kaameramaterjali. Siinkohal soovitaksin edasipidi kõigile alati kaamera poodidesse panna. Väike võimalus, et nägin sissemurdjaid ka eile korraks oma poes, aga ei saa kindel olla,» ütleb poe perenaine, kes on juhtunust äärmiselt šokis. «Praeguse seisuga tundub, et varastati vaid sularaha.»