Aasta esimene täiskuu aitab meid viia kontakti sügavaimate vajadustega, mis on jäänud täitmata ja nõuavad tähelepanu. See võib olla väga suurte taipamiste aeg. Kuigi tegu on õrna ja tundliku täiskuuga Vähis, on olemas toetav jõud, mis tahab tõsta kõiki kõrgemale. Loe lähemalt, mida see kaasa toob.

Kuna Kuu on ise Vähi tähemärgi valitseja ja mõlemad on seotud inimese emotsionaalse poolega, võib seekordne täiskuu olla küllaltki emotsionaalne ja tundlik. Tegelikult suunab see meid iseenda ja oma vajaduste eest paremini hoolitsema - just praegu on võimalik tunnetada, mis on need vajadused, mis tahavad rohkem tähelepanu. Saabunud täiskuu loob lausa imelise võimaluse, et tunneksime ära ja sõnastaksime enda jaoks oma tõelised vajadused, mis on jäänud tükk aega täitmata.