NAGU FILMIS ⟩ Viimsi mees leidis rannast Soomest kohale triivinud pudeliposti

Alanud aasta 4. jaanuaril märkas Haabneeme rannas jalutanud Kristian kivide vahel plastpudelit. «Rannas näeb kõiksugu kraami, mida meri välja on uhtunud. Pudelid ja pakendid on tavalised. Selle puhul aga märkasin, et midagi on seal sees ja arvasin kohe, et pudelipost,» kirjeldab mees.