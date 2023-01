VIDEO ⟩ «Milleks nii kallis pilet?» Tallinna jõuluturul tühjalt tiirlevad karussellid kurvastasid külastajat

Tallinna jõuluturul jäi silma, et sealsed kolm karusselli töötavad tühjalt. Haruharva mõni laps sõidab, peamiselt aga töötavad karussellid nii, et keegi pole peal. Pilet on 5 eurot ja umbes kaks minutit ainult töötab. Ilmselt kui pilet oleks 2 eurot, oleks sõitjaid ka rohkem ja nad võiksid lõppkokkuvõttes teenida rohkem.