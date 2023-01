Sajad inimesed on viimase nädala jooksul oma sotsiaalmeedia kontodele üles laadinud pilte traditsioonilisest roast, Pärsia lihakotlettidest, ning riigi karmid islamistlikud võimud on nende suhtes karmilt meelestatud.

Selle põhjuseks on asjaolu, et «kotlet» on ka sõna, millega protestijad kirjeldavad Iraani endise spioonijuhi Qassem Soleimani surnukeha. USA tappis Soleimani 2020. aasta jaanuaris Bagdadis täppislöögiga, teatab euronews.com.