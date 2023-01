Traagilise saatusega Šoti kuninganna Mary Stuart kasutas 16. sajandil iluravi, mis on tänapäeval tavaline

Tänapäeval nimetatakse seda vinoteraapiaks – tehakse veinimassaaži, näohoolduseid ja saab ka võtta vanni, kuid nüüd ei valata vanni veini täis, vaid kasutatakse viinamarjaekstrakti. Samuti võib kallata veini vannivette. Teada on, et vein sisaldab nahale kasulikke antioksüdante. On ka neid, kellele meeldib veinivannis ligunedes veini juua.