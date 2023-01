Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev kirjutas suhtlusplatvormil Telegram, et 3. jaanuaril avastati Mjasnikovski rajoonis Sultan Sala küla kohal umbes kolme kilomeetri kõrgusel liikumas pallikujuline objekt, teatab newsweek.com.

«Soovitan jääda rahulikuks. Turvalisuse tagamiseks on kaasatud kõik jõud ja vahendid. Taevas leitud objektiga tegeleb õhutõrje,» lisas ta, täpsustamata, mis objekt see on.