2022. aastal lõi maailmas välku kaks miljardit korda

Maailma äikese- ja välguandmeid koguva vaisala.com-i raportis on kirjas, et 2022. aastal dokumenteeriti maailmas kaks miljardit välgulööki. Välk liigub 90 000 meetrit sekundis ja selle temperatuur on 30 000 kraadi, olles kõrgem kui Päikesel, mille pinnatemperatuur fotosfääris on 5500 kraadi.