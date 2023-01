Mälumängus «15 küsimust» triumfeerinud Veljo Reinik: klassikaline näitlejate õudusunenägu…

Kindlasti sain ka selle kogemuse juurde, et mis tunne on sellises televisiooni formaadis mälumängu mängida. Ning erinevalt tavalisest mälumängust ei saa siin meeskonnakaaslaste teadmiste toel edukas olla, vaid peadki kõike ise teadma.

Võiks eeldada, et näitlejaks ja just eelkõige telenäitlejaks olemine tuli siinkohal kasuks. Arvad, et see oli üheks Sinu trumbiks või mälumäng on siiski midagi muud?

Naljatledes võiksin ütelda, et kõik on risti vastupidi. Näitlejana kaamera ette minnes on alati tekst ette antud, aga nüüd oli olukord, nagu klassikalises näitlejate õudusunenäos, kus sa lähed lavale ja sul pole õrna aimugi, mida sa ütlema pead.

Aga mingil määral võis näitleja kogemus siiski pinget veidi leevendada, eriti mängu algfaasis, kui sul on selline eriline situatsioon, et «ohohoo nüüd ma olen telekas». Kuid ma usun, et kui juba mäng käima läheb, siis sul pole aega enam millelegi muule mõelda kui mängule, siis sa oled n-ö mängus sees.

Eks kerge närv oli ka minul esimese mängu alguses sees, kui ma ütlesin mälumängusarjast rääkides kogemata Jaan Alliku asemel Jaak Allik.

Millist tagasisidet Sa sõpradelt, perelt, kolleegidelt oled saanud?

Tagasisidet on tulnud kõigist suundadest, nii sõpradelt, perelt, tuttavatelt kui ka päris võõrastelt inimestelt. Ning kogu see tagasiside on olnud äärmiselt positiivne. Aeg-ajalt mõni sõber tögab heatujuliselt mõne vastuse üle, mida ma ei teadnud. See on omamoodi tore, sest kui näiteks mõni lavastus kuskil teatris välja tuleb, siis leidub alati inimesi, kes mõne asja üle veidi nina krimpsutavad.

Mis plaanid on Sul auhinnarahaga?

Süüa ostan ja autokütust, ning muid energiakandjaid. Ning vabakutselisel inimesel peab ka alati väike puhver olema, kuna sissetulekud pole stabiilsed. Sest tegelikult pole ju palju möödas pikast koroonakriisist, mis laval töötavatele inimestele paraja põntsu lõi.