Vene produtsent ja lavastaja Nikita Mihhalkov viidi gripi tõttu haiglasse

Nikita Mihhalkovi tervisliku seisundi kohta on meedias jagatud erinevaid väiteid. Kui Interfaks kirjutas, et telemees viidi koroonaviiruse kahtluse ning tugeva kopsupõletiku tõttu ühte Moskva haiglasse, siis Fontanka sõnul on tegemist vaid gripiga ning viimast kinnitas ka RIA Novosti esindaja.