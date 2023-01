Karl Killing kurvameelse sõnumiga ühissinglist: need on kõik sellised elulised asjad

Räppar Villemdrillemiga kahasse kirjutatud singel «Hoia end» on nukra sõnumiga, kuid piisavalt hoogne, et selle saatel tantsu vihtuda. «Laul räägib melanhoolsest mõttest, kui inimene täpselt ei tea, kuhu ta enda suhtega jõuda soovib. Kas sa oled tõesti praegu sellesse inimesse armunud või oled lihtsalt harjumuse pärast temaga koos?» kirjeldab Killing oma uut laulu.

Muusik räägib, et ta on ise poole aastaga jõudnud tagasi nende asjade juurde, mis olid seni toppama jäänud. «Need on kõik sellised elulised asjad – tegin lõpuks autojuhiload ja läksin kokandusringi,» ütleb Killing.