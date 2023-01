REPORTAAŽ EDGAR SAVISAARE ÄRASAATMISELT ⟩ Saalis on külg külje kõrval koos rahvas, kes muidu ei mahu tihti ühte tuppa

Edgarile meeldisid inimesed, kes pidasid sõna. Niikaua kui ma Edgari usaldust ei kuritarvitanud, andis ta mulle alati intervjuusid ja tänas ühel või teisel puhul, et olin suutnud midagi ka endale jätta. See oli talle tähtis. Sõnapidamine.

Savisaare ärasaatmisele on tulnud kirev seltskond. Siin on eliit, aga siia on tulnud kohale ka lihtrahvas. Pisarates Anne laskub Savisaare pildi juures põlvili ja nutab teda taga nagu lihane sugulane. Naisega pikemalt vesteldes saan aru, et Anne oli üks Savisaare andunud fännidest, kes on temaga tegelikult elus kohtunud ainult ühe korra.