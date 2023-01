Inimese Disaini süsteem selgitab, miks sel perioodil kogetakse iga-aastaselt palju survet, väsimust ja rõhuvaid tundeid. Mõningaid inimesi puudutab see lähemalt kui teisi. Saa teada, miks see nii on ja kuidas selles head leida.

Need väravad jäävad kõik juurtšakrasse - just sealt saab alguse elutegevuseks vajalik impulss. Inimese Disaini järgi elame me praegu 9 energiakeskusega (aja jooksul on neid juurde tulnud ja tuleb veel) ning kaks neist annavad kogu süsteemile pidevalt pulseerivat survet - kõige alumine ehk juurekeskus ning kõige ülemine ehk peakeskus.