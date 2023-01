KAS SÜNNIB JÕULUIME? ⟩ Vene patriarh nõuab õigeusklike jõulurahu Ukrainas

Õigeusklikud, sealhulgas Venemaal ja Ukrainas elavad inimesed, tähistavad jõule 6.-7. jaanuaril. «Mina, Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill, pöördun kõigi vastastikuse konflikti osaliste poole palvega lõpetada tuli ja kehtestada jõulurahu 6. jaanuaril kella 12.00st kuni 7. jaanuaril kella 24ni, et õigeusklikud saaksid osaleda jõululaupäeval ja jõulupühal jumalateenistustel,» rääkis ta.

Vene õigeusu kirik on vaieldamatult suurim ida õigeusu kirikutest, mis lõhenes 1054. aasta suure skisma ajal läänekristlusega. Tänapäeval on sellel umbes 100 miljonit järgijat Venemaal ja rohkem väljaspool. 24. veebruari sissetung Ukrainasse on lõhestanud kahte suurimat slaavi kogudust ja suurendanud slaavi õigeusu kristluse sees kasvavat vaidlust, mis ulatub enam kui tuhande aasta taguse Venemaa ja Ukraina juurteni.