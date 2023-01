VIDEOINTERVJUU ⟩ Ester Tuiksoo Savisaare teenetest: teda hindavad ka need, kes on kriitilised olnud

«Minu jaoks oli ta ääretult südamlik ja väga hea juht, kellega oli alati kindel koostööd teha. Selline hästi suuri tarkusi omav mees...» takerdub Edgar Savisaare ärasaatmisele saabunud endine põllumajandusminister Ester Tuiksoo kurvalt sõnadesse.

Tuiksoo nõustub Katrin Lustiga, et Savisaar julges alati vastuvoolu ujuda, jäädes oma kaaskondlaste kõrvale ka siis, kui kõik ülejäänud neid piltlikult öeldes materdasid. «Olen nõus, et just nii ta käitus,» tõdeb Tuiksoo ja lisab, et sellisele tugevale isiksusele nagu Savisaar oligi omane nii käituda. Ta ei lasknud müral inimsuhetes ennast mõjutada.

Helistas alati asja pärast

Tuiksoo mõtiskleb, et tavaliselt helistas Savisaar ise talle alati ikka asja pärast. «Aga alati võib öelda, et ka see on asja pärast helistamine, kui sa küsid, kuidas su heal tuttaval või sõbral läheb,» lisab endine minister. «Ta oli alati olemas, kui tahtsid temaga vestelda,» kiidab Tuiksoo lahkunud poliitiku tugevaid külgi.

Kui Savisaare elu lõpu poole tundus justkui, et inimesed on teda unustamas, siis täna Estonia kontserdisaalis toimunud rahvarohke ärasaatmine näitas, et tema teeneid hinnatakse väga.

«Kindlasti, sest tal ongi ju Eesti osas väga suured teened,» sõnab Tuiksoo noogutades. «Terve Eesti hindab ja hindavad ka need, kes on tema suhtes kriitilised olnud,» usub ta ja märgib, et Edgar oleks tänase üritusega kindlasti rahule jäänud.

Vaata videointervjuust, milliste tunnetega endine põllumajandusminister Edgar Savisaart meenutas:

Ester Tuiksoo (57) oli põllumajandusminister Juhan Partsi valitsuses (2003–2005) ja Andrus Ansipi esimeses valitsuses (2005–2007).

Tuiksoo oli Eesti Reformierakonna liige 1994–2000 ning Eestimaa Rahvaliidu liige 2004–2010.

2010. aastal astus Tuiksoo Eesti Keskerakonda, kuid lahkus nii parteist kui ka riigikogust 2014. aastal, kui riigikohtu kriminaalkolleegium ta maadevahetuse kriminaalasjas pistise võtmises ja andmises süüdi tunnistas.