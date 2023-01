VANU AEGU MEENUTADES ⟩ Vilja Toomast eksabikaasast: ta ütles ikka, et ta tuleb matta Hundisilmale

Üksik valge roos käes, saabub Edgar Savisaare ärasaatmisele Estonia kontserdisaalis tema eksabikaasa Vilja Toomast, kes seisis poliitiku kõrval enam kui kakskümmend aastat.

Nutetud silmadega Toomast tõdeb, et mõistagi valdasid teda ärasaatmisele tulles kurvad mõtted. «Kahju, et inimene nii vara läks. Ta oleks võinud veel elada, sest 72 aastat ei ole mehe jaoks ju mingi vanus,» mõtiskleb Savisaare eksabikaasa nukralt tema varase lahkumise üle.

Meenutades ilusaid aegu

Kolmteist aastat Savisaarega abielus olnud Toomast tunnistab, et on ärasaatmise päeval nutnud. «Ma ei saa öelda, et ma olen leinav lesk, sest me oleme lahutatud, aga ühine laps on ja nii pikk kooselu... Meil oli nii häid aegasid kui ka keerulisi aegasid, sest ta oli keeruline persoon,» tõdeb eksabikaasa tasasel häälel ja lisab, et seetõttu oli neil ka mitmeid skandaale, mis teineteise kõrval üle tuli elada. «Aga eks ma püüan meenutada seda ilusat, mida meil oli ka tõesti palju,» avaldab ta seejärel naeratades.

«Täna seda ärasaatmist vaadates tundub, et seltskond on ikka väga kirev ja kõik on nii ilus,» kirjeldab Lust Estonia kontserdisaalis toimuvaid riiklikke matuseid. Kokku 24 aastat Savisaare kõrval olnud naine usub samuti, et oma ärasaatmisega oleks endine valitsusjuht rahule jäänud.

«Mind tuleb matta Hundisilmale!»

«Eks kõik poliitikud ole natuke egod ja mis on poliitiku jaoks oluline? Jah, et teda meenutatakse ja ära ei unustata. Ka mulle tundub, et teda tõepoolest ei unustata ja ma arvan, et ta jääks oma ärasaatmisega rahule,» avaldab Toomast lootust, et tseremoonia tuleb väga kaunis. «Kõik muusikapaladki on tema jaoks õigesti valitud,» lisab ta.

«Jäärapäine, nagu ta oli, ütles ta ikka, et ta tuleb matta Hundisilmale,» muigab Toomast ning kinnitab seejärel, et koduhoovile austatud poliitikut siiski ei maeta ning Savisaar sängitatakse Võnnu kalmistule.