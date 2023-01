VIDEOINTERVJUU ⟩ Heimar Lenk Edgar Savisaarest: unustas eliit, aga mitte rahvas

Intervjuus Katrin Lustile tõdeb Lenk, et tõenäoliselt Savisaar ei uskunud, et tänane päev nii väärikas saab olema. «Ega me keegi ei uskunud. Nüüd jääb Eestis üks koht tühjaks, Edgarit ei ole enam, õhk on tühjem nüüd,» kurvastab Lenk ja ütleb, et enam ei ole kuhugi minna ega kellegi käest küsida, kuidas Eesti rahval edasi tuleks elada.