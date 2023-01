PANEB MÕTLEMA ⟩ Elektroonilised sigaretid on kahjulikum alternatiiv. «Mu häälepaelad ei sulgu enam, loodan pääseda operatsioonist!»

Suitsetamine levib taas noorte seas laialt ning kasutatakse just elektroonilisi sigarette, mis ei jäta hingeõhku ega ka käsi haisema. Tubakatööstus proovib nikotiinilembestele klientidele jätta muljet, nagu oleks see tervislikum alternatiiv, kuid see ei vasta tõele. Viimasel ajal on sotsiaalmeedias jagatud palju infot selle kohta, et elektroonilised sigaretid on 95 protsenti ohutumad kui tavasigaretid.

Seetõttu on tekkinud inimestel väärarusaam, et see on tervisele kahjutum või, veel hullem, isegi kasulik toode. Oma lugu jagab viljandlanna Reelika, kes tegi e-sigaretiga esimest korda tutvust 1,5 aastat tagasi. «Sain proovida siis oma esimest,» märgib ta. See paelus teda üha rohkem ja märkamatult oli ta sõltuvuses. «Minust oli saanud järgmine ohver,» räägib Reelika, lisades, et tegelikult ei ole ta tänaseni endale teadvustanud, mida see pulk sisaldab ning kuidas tema keha sellega toime tuleb. «Välja arvatud see, et ühel hetkel see päris usinasti vähendas minu rahakoti sisu.»