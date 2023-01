Pidurdamatu prints Harry väidab, et vend William tuli talle füüsiliselt kallale

Juba järgmisel nädalal 10. jaanuaril ilmuvad prints Harry memuaarid «Spare» (eesti keeles «Tagavara»), kuid esimene kõmuline väljavõte on juba avalikkuse ette jõudnud.

Prints Harry väidab oma memuaarides, et tema vend prints William tuli talle 2019. aastal füüsiliselt kallale, vahendab The Guardian. Tema Londoni kodus aset leidnud vahejuhtumi ajal nimetas William Meghanit keeruliseks ja ebaviisakaks. Harry sõnul oli see aga meedia narratiivi korrutamine.