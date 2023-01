Billie Eilish: vihkasin pikalt ennast ja oma keha

21- aastane lauljatar Billie Eilish rääkis ajakirjale Vogue antud intervjuus, et soovis lapsena väga saada tantsijaks. Kahjuks juhtus temaga 13-aastaselt õnnetus, kus vigastas oma puusaluud ning sellele järgnesid aastaid kestnud valediagnoosid.

«Teismeeas vihkasin ennast ja igasugu muud rumalat jama me ümber. See tulenes suuresti vihast oma keha vastu,» sõnab lauljatar. Saadud puusavigastus purustas tema igasugused lootused tantsijakarjäärist, kuid muusikast ta ei loobunud. «Sain vigastada kohe pärast seda kui tegime «Ocean Eyes» (2015.aastal), nii et muusika tegemine asendas mulle tantsimist.»