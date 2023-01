ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: lääne luure ohtlik soolapuhumine ehk mitu surmavat haigust on Putinil?

Küllap on kõik pärast Venemaa agressiooni algust Ukrainasse märganud, et tegelikkus seal erineb oluliselt pildist, mida meedias pakutakse. Õigemini – pakutav on nii vastuoluline, et tegelikkus libiseb käest. Jama on vaid selles, et tihtipeale ei saa peaaegu keegi aru, kuivõrd oluliselt erineb meediapilt reaalsusest.

Kaasaja kõige lollim anekdoot

See näopeks aga, mida putinlased on Venemaal saanud, pole kaugeltki piisav, et Venemaa taanduma panna, pole piisav isegi selleks, et Euroopa erinevad välisluurete teated võiks ligilähedaseltki öelda, kui suur on Venemaa allesjäänud sõjaline võime. Kui lugeda nii meie kui lääne meediat, siis peab nentima, et avaneb üsna skisofreeniline pilt. On teateid, kuidas vene armee juba homme oma varastatud õmblusmasina kokku pakib ja tagasi kolib, on analüüse, et Venemaa pole sisuliselt üldse kahjustada saanudki.