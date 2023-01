Oleg Sõnajalg haaras kaissu kunagise äripartneri tütre. Harry Raudvere: ma ei arva sellest mitte kui midagi!

Oleg Sõnajala noor kallim on ettevõtja ja hobikirjaniku Harry Raudvere tütar.

Oleg Sõnajalg on suhtes endast tükk maad noorema naisega, kes on tema äripartneri Harry Raudvere tütar. «Pole minu asi siin midagi arvata. Tegemist on täiskasvanud ja iseseisvate inimestega, igaüks otsustab oma elu üle ise,» sõnab Raudvere.