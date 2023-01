Jaanuari esimesed nädalad on võrdlemisi konarlikud, kuid lõpuks saab elu hoo sisse. Loe lähemalt, mida kuu kaasa toob.

Jaanuar toob seekord kaasa omajagu segadust, sagimist ja asjade ümberkorraldamist. Selles võib olla kindel, et nii, nagu olukord paistab kuu alguses, see kuu lõpus kindlasti ei ole. Põhiliseks asjaoluks on siin nii Merkuuri kui ka Marsi retrograadsus ehk näiline tagurpidikäik. Plaanid ja tegevused ei taha minna nii, nagu oli esialgu mõeldud - tuleb takistusi ja üldist tunnet, nagu pidur oleks peal.