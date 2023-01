Rühmitus Sõdurite Lesed nõuab Putinilt uut mobilisatsiooni

Venemaa 70-aastane juht Putin algatas Ukraina anastussõja kümme kuud tagasi, kuid loodetud kiire edu jäi tulemata, sest ukrainlased kaitsevad oma maad kangelaslikult. Üha enam on Venemaal kasvanud Putinile surve, et Vene väed peavad Ukrainas edu saavutama, kuigi viimase aja teated rindelt näitavad vastupidist. Jaanuari alguse paari päevaga kaotas elu umbes 1000 Vene sõdurit, teatab reuters.com.