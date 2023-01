Marveli staar otse haiglavoodist: olen liiga sodiks, et trükkida

«Tänan kõiki lahkete sõnade eest,» kirjutas näitleja Jeremy Renner ühismeedias. «Olen praegu liiga sodiks, et trükkida. Aga saadan kõigile armastust.»

51-aastase Renneri seisund on ta esindaja teatel kriitiline, kuid stabiilne.

Näitleja perekonna teatel tegid kirurgid talle operatsioonid, et hoida hingamistee lahti, takistada ühe kopsu kokkulangemist ning taastada jalaluud, kirjutab cnn.com.

Washoe maakonna politsei teatas, et Renner sattus õnnetusse Renos Mount Rose'i maantee piirkonnas ja nad reageerisid kiiresti.

Politseinikud leidsid Renneri vigastatuna ja viisid ta piirkonna haiglasse. Lisati, et näitleja oli ainus õnnetuses osalenud inimene.

Mõned päevad pärast õnnetust selgus, et näitleja sai tõsiselt vigastada, kuna läks kedagi abistama, vahendab Indiana Express. Mäel autoga lumme kinni jäänud inimesele appi läinud Renner oli õnnetuse ajal kaine. «See oli traagiline õnnetus. Ta on hea naaber ja aitas teid lahti lükata,» teatasid ametivõimud ja viitasid sellele, et Renner kasutas lumesahka teede lahti lükkamiseks.