Alaealisena filmis «Romeo ja Julia» paljad olnud staarid lähevad kohtusse

Olivia Hussey ja Leongard Whiting olid 1968. aastal teismelised, kui nad kehastasid filmis «Romeo ja Julia» peategelasi. Filmistuudio Paramount vändatud filmi režissöör oli Franco Zeffirelli ja see pärjati kahe Oscariga.

Hoolimata selle edule on Briti filmi aastakümneid saatnud vastuoluline skandaal. Nimelt on filmis kahe peategelasega magamistoastseen, kus on näha Whitingu tagumikku ning Hussey paljastatud dekolteed.