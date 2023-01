ELU25 ⟩ Kakk Valter: krüptoraha kui helesinised mäed või idioodi fantaasia

Energiakogus on müstiline

Aga see polnud veel midagi. Nimelt selgus lähemal vaatlusel, et neid va eri krüptovaluutasid on 10 000 tükki. Okei, valdav enamus neist on mingid omaette pisikesed lollused, kuid see kogus energiat, mis kulutatakse millelegi, mida tegelikult pole olemas, on müstika!

Tuletame nüüd kenasti meelde, et enam kui 80% maailma energiast saadakse siiani fossiilsetest kütustest! Ja see e-jääde! Teate, jah, et selline asi on olemas? Ainuüksi ÜKS Bitcoini tehing genereerib sama palju e-jäädet kui üks Macbook Air!

Muidugi kohe, kui seda energia-asja mainida, tuleb kuskilt põõsast mingi väljaveninud kaelusega rohelise T-särgiga tüüp ja hakkab seletama, et kogu seda tsirkust saab ja tuleb püsti hoida hoopis taastuvenergiaga ning üleüldse. Kui loll saab olla? Meil on energiapuudujääk ning siis peaks panema hulga taastuvenergiat hakkama, et mingit häma rullida?

Selgus ka see, et krüpto on pättide lemmik. Nimelt on see hea võimalus püüda Manivaldi-suguseid pump-and-dump skeemidega.

Ostap Benderit mäletate? Tema vaatas vagunipuhvril loksudes Kaukasuse mägesid, mis talle ei meeldinud. "Liiga šikid! Tarbetu kraam! Idioodi fantaasia", porises ta.

Idioodi fantaasia on ka krüpto, mäed vähemalt kenad vaadata, seal kasvab puu, seal elab Kakk, seal saab krüptost ülekuumenenud närve rahustada.

Pump-and-dump muinasjutt