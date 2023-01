ÜKS HEATEGU PÄEVAS ⟩ Eesti naine tegi vähihaigete toetuseks südamliku üleskutse: selle raamatu koht ei ole lihtsalt riiulis tolmu koguda!

«Kutsun üles kõiki, kes on selle raamatu endale ostnud, läbi lugenud ja ei soovi seda endale hoida, vaid tahaksid anda järgmisele lugejale,» märgib Karin Klaassen oma postituses. Jutt käib nimelt Kristi Ojasaare loost, mille tema elukaaslane Mauri Dorbek kaante vahele pani, et vabaneda väljakannatamatust valust ning jagada lugu, mis inspireeriks ka teisi. «Tingimuseks oleks, et järgmine lugeja teeb omapoolse ühekordse annetuse Kingitud Elu fondile,» nendib Karin.

«Lugesin selle kõigest ühe päevaga läbi, aga ma ei tahtnud, et see raamat jääks mulle koju riiulisse,» räägib naine toimetusele, lisades, et Mauri pani selle kõik kirja selleks, et olla abiks neile, kes on samas olukorras. «See ei olnud ka õige, et see Facebooki müüki panna. See tekitas mulle vastumeelt, sest selle eesmärk ei olnud teenida mingit rahalist kasu.»