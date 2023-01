TARTU-PÕLVA MAANTEE ⟩ Autojuht teeoludest: see on täielik ekstreemsõit

«Teeolud olid äärmiselt kehvad ja ohtlikud! Suur maantee on halvas olukorras, rääkimata väikestest teedest. Kohati ongi nii, et põld ja tee on üks,» räägib Tartu poole sõitev pereema, lisades, et ühtegi möödasõitu pole tema silmad veel näinud. «Päästab ka see, et on vähe liiklejaid.»