Haihtunud väljaheide ja tüli jäätise pärast: aastavahetus tõi politseile eriskummalisi väljakutseid

• Helistas mees, kes väitis, et naaber urineeris ja roojas just enda korteri aknast välja. Soovis kiirelt patrulli kohale. Patrull sündmuskohalt kirjeldatud junni ega ka selle väidetavat autorit ei leidnud.

• Peremees vihastus, sest talle tundus, nagu käis naine kahtlaselt kaua poes. Solvumise väljendamiseks võttis mees köögist kausi peedisalatiga ja kallas selle kaasale pähe. «Kiirabi on vaja? Ei, ainult mõned peeditükid on juustes.»

• 1. jaanuari õhtu. «Ei, mul pole midagi juhtunud. Tahtsin teid tänada. Siiralt! Vaatan siin just «Politseiakadeemiat» ja hakkasin mõtlema, et Eesti politsei – see on ikka üks äge vend, raisk! Tahtsingi öelda, et... et... olgu teil siis hea olla seal!»