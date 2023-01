«See on hea võileib, aga ei näe visuaalset erinevust ega maitsevahet 12- ja 17-eurose versiooni vahel,» tõdeb postitaja ning lisab, et tema varasema kogemuse järgi tundub, et Bolti platvorm on üldiselt odavam, kuid Wolti kullerid leiavad tema aadressi paremini üles. Ta on juurde lisanud kuvatõmmised Wolti ja Bolti lehelt ning tõepoolest – võileiva tavahind on Bolti lehel 12 eurot ning Wolti lehel 17 eurot.