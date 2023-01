PAHEDEST PRII ⟩ Nikotiini küüsist vabanenud Brigitte Susanne Hunt särab Bali päikese all kui miljon dollarit

«Ma teen elus esimest korda midagi nii hirmutavat. Mida ma poleks kunagi varem julgenud teha. Ma lähen ihuüksi reisile,» paljastas armastatud telenägu alles mõne nädala eest oma Instagrami jälgijatele.

«Ma arvan, et see saab olema väga huvitav,» ütles Hunt ning lisas, et ootab soovitusi inimestelt, kes on varem seal kandis üksi reisimas käinud. Nüüd jagab ta kuumi kaadreid oma puhkusereisist.

Telestaar tõdes, et tal on komme langeda keerulisel ajal nikotiinitoodete küüsi. «Kolm nädalat tagasi läks jälle nii, et hakkasin igal moel end taas mürgitama, et enda valu eest põgeneda. Ma ei tee enam endale niimoodi. Mulle aitab!»