SODIAAGISOSINAD ⟩ Saabuv täiskuu paneb kõik liikuma: on aeg äratada loovjõud

Laupäeval jõuab ka Päike ühendusse retrograadse Merkuuriga - sel hetkel algab uus Päikese-Merkuuri tsükkel. Merkuur on Maale kõige lähemal ning täpselt Maa ja Päikese vahel. See tähistab Merkuuri Prometheuse faasi algust - sümboolne allilmast tule toomine viitab eriti intuitiivsele mõistusele, mis näeb läbi ja valgustab ka teisi. Kõik taipamised ei ole kohe seletatavad, aga need hakkavad inimest instinktiivselt juhtima. Mõistus muutub impulsiivsemaks, rahutumaks, sõltumatumaks. Siin on tugev vajadus piiravast koorest välja murda - eriti mõtlemise ja suhtlemise tasandil. See on Merkuuri kõige loovama eneseväljenduse faas.

Esmaspäeval teeb Merkuur trigooni Uraaniga ja Veenus trigooni Marsiga - see on vägev kõrgelt lendamise päev! Õhk on täis inspiratsiooni ja värskust, keha on täis kirge ja loovust. See võib olla ka eriti romantiline aeg.

NÄDALAKAART

Šamaanikaart «Loovus»

Loovuse kaart Foto: Erakogu

Selle väeka kaardi ilmumine tähendab, et on aeg tugevdada sidet universumi loova elujõuga. On aeg äratada kirglik loovenergia leek, mis on meie sees alati olemas. Võibolla tunned, et oled kuidagi kinni jooksnud ning motivatsioonist ja käivitavast jõust jääb puudu? Tegelikult oleme kõik äärmiselt loovad olendid, ent kui side oma sisemise leegiga blokeerub, võib säde silmis tuhmuda.