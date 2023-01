ARMUDRAAMA ⟩ Kerdo Mölder ütleb, et on Priidu Heinroosist lahku läinud. Priidu: meil on kõik korras

Ansambli Respekt solisti Kerdo Möldri ja tema elukaaslase Priidu Heinroosi suhe on aastate jooksul olnud kui Ameerika mäed. Kuigi aastavahetusel laekunud Tinderi-vihje kohta ütles Priidu, et neil on Kerdoga kõik korras, siis Kerdo sõnul on nad juba sügisest saati lahus.