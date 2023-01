KUIDAS MEELDIB? ⟩ «Aktuaalne kaamera» sai rahva raha eest uue eetrigraafika. «See on ju nii kallis ettevõtmine!»

Uue aasta algus tõi Eesti Rahvusringhäälingus kaasa mõningad muutused. Nimelt on ERRis jooksval uudistesaatel «Aktuaalne kaamera» uus põhjamaine visuaalne identiteet. Nüüdsest domineerivad värvivalikutes helged toonid ning eetrigraafika on muutunud senisest dünaamilisemaks. Vaatajatele jääb aga arusaamatuks, miks paar sekundit kestev saatepea vahetusse läks.

«See on ju nii kallis ettevõtmine! Ukrainat kimbutab sõda ja elektriarved on üüratult suured, aga meie rahvustelevisioon vahetab graafikat, mis ei ole üldse vajalik,» kirjutab murelik televaataja Elu24-le laekunud vihjes. «Mulle tundub, et raha polnud kuhugi panna, aga kuhugi tuli see ikkagi paigutada ja siis klopsiti miskit kokku. Palju see ikkagist siis maksis?» tõstatab mees küsimuse.