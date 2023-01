ENNEKUULMATU ⟩ Lätis läks naine sõidueksamile purjus peaga

Uurimine näitas, et naise alkoholijoove oli rohkem kui 2,1 promilli, kui ta ilmus 28. detsembril Daugavpilsis asuvasse liiklusohutusametisse, et sooritada sõidueksam. Eksami käigus tekkis eksamineerijal kahtlus, et sõidueksami sooritaja on tarbinud alkoholi, ning ta katkestas eksami, vahendab Läti uudisteportaal eng.lsm.lv.