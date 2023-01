UUS TREND?! ⟩ Harri Kingo väljendab pahameelt: kultuurisündmused on meil muutunud edevuse laadaks!

Kingo sõnul on kultuurisündmused muutunud edevuse laadaks. «Kultuur oma ettevõtmisega ise on aga selleks igati hea põhjus teada andmaks, milline on kellegi uus kleit ja soeng või kes on millise oma senise kaaslase välja vahetanud, keda uut maailmale seal siis näitamas käidi.»

Kingo sõnul on ajakirjandus aastaid tegelenud sellega, et asjad ja meie arusaamised kultuurist selliselt muutuksid. «Ja inimesed on selle trendiga kahjuks kaasa läinud. Ilmselt on uhke olla osaline sellises väikeses pingviinide paraadis,» lisab ta.

«Kindlasti oli seal neidki, kes mitte iseennast, vaid esitatut nautisid. Kuid esitusest ei saa me ajalehest midagi teada. Pakun, et rohkem oli neid, kes täna hommikul ajalehest vaid pilti iseendast otsivad. Et kuidas ma pildile jäin?» väljendab Kingo pahameelt.