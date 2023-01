SURMAVIKAT ⟩ Alabamas hukkus lennuki mootorisse imetud lennufirma töötaja

Ameerika riiklik transpordiohutusamet (NTSB) teatas, et laupäeval suri lennufirma American Airlines maapealse meeskonna liige. ​Töötaja hukkus, kui lennuk oli pargitud ja üks selle mootor töötas.

Amet teatas, et on alustanud õnnetuse kohta juurdlust. Avalduses seisis, et esialgset aruannet oodatakse kahe-kolme nädala pärast.