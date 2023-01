Lastekaubanduses süüdistatav saientoloogia kiriku juht on jäljetult kadunud

USA skandaalse saientoloogia kiriku juhti David Miscavige’it süüdistatakse lastekaubanduses, ta põgeneb juba paar aastat võimude eest ja ta asukoht on teadmata. Kuna ta alaline elukoht on Floridas, on võimuesindajad üritanud seal talle 27 korda kohtukutset üle anda, kuid meest ei ole leitud.