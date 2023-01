PÄRISELU DEXTER ⟩ «Ta ei maganud kunagi ja teda huvitas sarimõrvarite mõttemaailm.» Kes on Idaho nelikmõrvas kahtlustatav mees?

B.K. Norton, kellega Kohberger koos doktorantuuris õppis, rääkis New York Times'ile, et pani mehe puhul kohe tähele «punaseid lippe». Ta ütles, et Kohberger tundis suurt huvi kohtupsühholoogia vastu, ta oli vaikne, kuid samas kohati intensiivne, mis pani teda ümbritsevaid inimesi tundma ebamugavust. Ta edastas ka teatud märkused, mis näitasid, et ta on LGBTQ-liikumise vastane, vahendab TMZ.