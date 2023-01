Marveli näitleja sattus raskesse õnnetusse: ta seisund on kriitiline, aga stabiilne

Renner lükkas lumesahaga lund ning sattus õnnetusse, mille järel viidi ta kopteriga haiglasse. «Võime kinnitada, et Jeremy seisund on kriitiline, kuid stabiilne. Ta sai vigastada pärast ilmaoludega seotud õnnetust, kui lükkas lund,» ütles Marveli filmides Hawkeyed kehastava staari pressiesindaja pühapäeva hilisõhtul. Pressiesindaja sõnul viibib mehe kõrval tema perekond.

Rennerile kuulub Sierra Nevada mägedes Tahoe järve kõrval rantšo. Seda piirkonda tabas uusaastaööl torm, mille tagajärjel kaotas voolu 35 000 majapidamist. Suures osas USAst on viimase nädala jooksul möllanud nii-öelda sajandi lumetorm ja üle riigi on hukkunud vähemalt 60 inimest, vahendab The Guardian.