FOTOD ⟩ Kati Saara Murutar õnnelikust õnnetusest: kui müstiliselt hästi võib nelja auto teelt väljasõit lõppeda

2022. aasta viimase päeva hommikul sõitis Rapla-Märjamaa maanteel kraavi neli autot. «Kella seitsmest alates hakkasid autod üksteise järel sinna kraavi tulema ja see kestis umbes kella üheteistkümneni,» ütles Kati Saara Murutar Elu24-le. «Lasin hommikul kella kaheksa ajal hobused tallist välja ja kuulsin päästeautode vilesid. Kuna see oli mu enda kodutee otsas, siis läksin vaatama, mis värk on,» räägib Murutar ja lisab, et kõik autod said vähe kannatada, 4x4 Helpi profid aitasid sõidukid kraavist oskuslikult välja. «Kolm autot sõitsid ise minema. Kõige alumine auto kaotas esisilla. See auto vedas ilutulestikku ja pidi selle Tallinnasse viima,» ütleb Murutar, kes jagab juhtunu kirjeldust ka sotsiaalmeedias.