Kaheeurosel mündil kujutatud «Slava Ukraini» ajab ekrelasi marru: nagu mis mõttes? Rõve lihtsalt...

«Kas sa tead veel maailmas mõnda riiki, kes oma rahatähed pühendaks teisele riigile?» küsib Tartu linnavolikogu ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige Silver Kuusik Facebookis tehtud postituse all. Nimelt ei meeldi poliitikule uuele kaheeurosele mündile kirjutatud lause «Slava Ukraini». «See münt tuletab meelde, et vabadus on ülim väärtus, millel on väga kõrge hind,» sõnas Eesti Panga president Madis Müller.