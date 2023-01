Sotsiaalmeedia hinnang aastavahetuse teleprogrammile: parim osa oli reklaamipausid

Ka esimest korda aastavahetusel telerite ees olnud vaatajad on üllatunud – on see alati nii halb? Säutsule vastatakse, et minevikus on olnud ka säravamaid hetki. «Hämmastavalt halb oli. Kõik muu oli nii halb, et isegi «Õnne 13» oli korraks nagu vaadatav. Ja Jõekalda jutusaade oli ka ok, kõige muu kõrval, mis oli sada protsenti halb!» ütleb üks Twitteri kasutaja.